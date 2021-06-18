Takdir ortalaması kaç, takdir teşekkür kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesaplama…

Karnelerini alan ve notlarını gören öğrenciler takdir teşekkür belgelerinin kaç ortalamayla alındığını sorguluyor. Ortaöğretim ve lise öğrenciler takdir teşekkür hesaplama ile ilgili araştırma yapıyor. Takdir ve teşekkürler öğrencinin not ortalamasına göre 4. sınıftan itibaren veriliyor. Peki, takdir teşekkür not ortalaması kaç olmalı, takdir kaç puanla alınır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 18 Haziran tarihinde dijital karne ve belgelerin e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacağı bildirmişti. Öğrenciler karnelerini aldı, takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır, takdir için ortalama kaç olmalı?" soruları gündeme taşındı. Ortaokul ve liselerde not ortalaması 70-100 arası olan öğrenciler takdir teşekkür belgesi alıyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR, TAKDİR ORTALAMSI KAÇ?

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama işlemi E okul’da yer alan puanlar haftalık ders saati ile çarpıldıktan sonra genel not toplam ders saatine bölünüyor ve dönem sonu not ortalaması elde ediliyor.

Dönem sonu not ortalaması 70.00 ile 84.99 arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi alırken, 85.00 üstü olan öğrenciler takdir belgesi almaya hak kazandılar.

Takdir ve teşekkür hesaplamak için bir dersten alınan puan o dersin saatiyle çarpılıyor. Tüm derslere aynı işlem yapıldıktan sonra genel tablo oluşuyor. Bu genel tablo da haftalık ders saatine bölündükten sonra dönem not ortalaması ortaya çıkıyor.

Örnek olarak Türkçe not ortalaması 75 haftalık ders saati 3 olarak hesaplanırsa 222 puan Türkçe dersinden alınmış olur. Diyelim ki bütün derslerin toplam ortalaması 2 bin 340 puan etti.

2 bin 340 puanı haftalık ders saati 30’a böldüğümüzde not ortalaması olan 78 çıkar.

KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA KRİTERLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.