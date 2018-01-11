Tahir Doğaç başkan seçildi

Beşiktaş’ın CHP’li Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 4 Ocak günü İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. İlgili kanuna göre harekete geçen İstanbul Valiliği, Murat Hazinedar'dan boşalan başkanlık makamına yeni bir ismin seçilmesi için izin vermişti.

YİNE BAŞKAN BELLİ OLDU

Hazinedar’ın koltuğu için Beşiktaş Belediyesi’ndeki seçim bugün yapıldı. Seçim öncesi CHP'den 6 meclis üyesi aday adayı oldu. Yapılan grup toplantısında Genel Merkez'in adayının Beşiktaş Belediyesi Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç olduğu belirtildi ve aday olarak Doğaç gösterildi. AK Parti 'nin adayı İsmail Akyıldız,İyi Parti'nin adayı Ediz Feyiz oldu. Yapılan oylamada CHP'nin adayı Tahir Doğaç 22 oyla başkanlığa seçildi. Akyıldız, 2, Feyiz 1 oy aldı. 3 oy da boş çıktı,

31 üyesi bulunan Beşiktaş Belediyesi’nde CHP’nin 27, AKP’nin 2, İYİ Parti’nin bir üyesi bulunuyor. Bir üye de bağımsız durumda.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞARILI BİR BELEDİYEDİR"

Seçimi kazandıktan sonra kürsüye çıkan Tahir Doğaç, "Beşiktaş Belediyesi başarılı bir belediyedir. Bu koşullar altında, bu şartlar altında elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır. Bu siyasi uygulamanın biran evvel sona erip, hukuki uygulamalar sonucunda Sayın Başkanımızı ve diğer iki meclis üyesi arkadaşımızı aramızda görmek dileğiyle, hepinize saygılar sunarım" dedi.

TAHİR DOĞAÇ EKONOMİST…