Taha Duymaz ne dedi, neden Instagram hesabı kapatıldı? Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yemek videoları çekerek, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Taha Duymaz kısa sürede İnstagram üzerinde 1 milyon takipçi sayısına ulaştı. 1 milyon takipçi sayısına ulaşmasının ardından yaptığı canlı yayında söylediği sözlerden sonra hesabı kapatılan Taha Duymaz birkaç gündür gündemden düşmüyor. Taha Duymaz ne dedi? Taha Duymaz’ın hesabı neden kapatıldı? Sorularına cevap aranıyor. Taha Yılmaz gündemdeki yerini korumaya devam ederken hakkında merak edilenler de artıyor. Peki, Taha Duymaz nereli, kaç yaşında?

Hatay'da, yaşadığı köy evinde yaptığı yemek çeşitleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı. Canlı yayında söylediği sözler sonrası şikâyet edilen Duymaz, hesabının kapatılmasının şokunu yaşarken, "Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Kendime gelemedim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Peki, Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

TAHA DUYMAZ NE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hatay'da Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyada bir anca 1 milyon takipçiye ulaştı. Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın aralarında bulunduğu ünlü isimlerden destek almasıyla 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline gelen Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedefliyor.

Posta'dan Dilara Doğan'a konuşan Taha Duymaz'ın anlattıklarından bazı ayrıntılar:

-Okula gidiyor musun?

+Annemle babam çalışmıyor. İmkanlarımız çok kısıtlı, bu yüzden 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım. Bir de arabaya binemiyorum küçüklüğümden beri. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Hep zorla bindirildim arabaya. Komşumuzun bir akrabası, bu sorunumu çözmem için bana şehirde psikolog ayarladı. Onun ilk randevusu için çıktım sadece köyden ve o randevuya bir hafta kala arabaya bineceğim diye sürekli kusmaya başladım. Bir kere gittim doktora, bir daha gidemedim.

-Ne dedi doktor?



+Abla, yıllarca doktora gitmedim, hastalanınca hep kendi kendimi tedavi ettim. Bahsettiğim komşumuzun götürdüğü doktor ilaçlar verdi, “Düzenli gel” dedi, gidemedim. Çok zor günler geçirdim. Köyden çıkmıyorum, kendimi eve hapsettim. Küçüklüğümden beri duygusalım, bu da aslında okula gidemememin bir nedeni.



-Annen ve baban neden çalışmıyor?



+Annem kronik astım, sedef ve migren hastası. 20 yıldır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Babam da koah hastası.



-Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Ailede çalışan biri var mı?



+Çalışan yok abla. Devletin verdiği aylık 800 lira ile geçiniyoruz.



-Kardeşlerin okula gidiyor mu?



+Sadece ikisi gidiyor. En küçük kardeşimle, 18 yaşındaki abim.

-Köyünüzü nasıl anlatırsın bize?



+Küçücük bir köy. Herkes herkesi tanır. Ben evden çıkmadığım için pek arkadaşım yok, zaten benim yaşımda olanlar da okula gidiyor. Üç bakkal var. Her malzeme satılmıyor. Hep aynı malzemelerle farklı yemekler yapmaya çalışıyorum.



-İmkanlar bu kadar kısıtlıyken yemeğe olan ilgin nasıl başladı?



+Yemek yapmak beni iyileştirmeye başladı. Resmen terapi ediyor. İçimde verdiğim psikolojik savaşın azaldığını hissediyorum yemek yaptıkça.



-Peki sosyal medyayı bu kadar aktif kullanmak aklına nasıl geldi?



+Durumumuz iyi olmadığı için “Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım” düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım. Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019’da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram’a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı.

-Videolarını kim çekiyor?



+Kız kardeşim çekiyor. Kendimi ne zaman kötü hissetsem mutfağa giriyor, yemek yapıyorum. Hayatımı yemeğe adadım. Kız kardeşim de sağ olsun bana yardım ediyor. Bu video işine ilk başladığım zamanlar evde yere oturup yemek yapıyordum. Güzel bir mutfağımız yok, malzeme eksiğim çok ama bunlar bana engel olamıyor.



-Bravo sana Taha, küçük ve sevimli o mutfaktan harika lezzetler çıkarıyorsun…



+Sağol abla. Mutfağımızla el yıkama yerimiz ayrı bir yerde. Çok küçük, hareket etmek bile çok kısıtlı. Pes etmedim. Kendi kendimi geliştirdim. Yemek konusunda kimseden yardım almadım. İlk günler bozuk fırınla süper yemekler yarattım. Bir tane bile mutfak aracım olmadan çok şey başardım ve çok mutluyum.



-12 kardeşsiniz, hepiniz aynı yerde mi uyuyorsunuz?



+Evet eskiden öyleydi ama sonra ablalarım okulu bırakıp, çalışıp bir oda daha yaptılar.



-Çok istediğin bir mutfak eşyası var mı?



+Hiçbir zaman “Şu mutfak eşyası benim olsun” demedim. İçimden bile geçmedi. Çırpma kabım bile yok, kovanın içinde çırpıyorum her şeyi. Tabii ki sınırlı imkanlar beni çok zorluyor ama bir yandan da cesaret veriyor.



-Sosyal medya senin içtenliğin ve samimiyetinle çalkalanıyor. Harika yorumlar alıyorsun. Kötü şeyler yazanlar da oluyor mu?



+Çok linç yedim. “Fakirsin, telefonun berbat, kamerası iğrenç, o mutfaktan bir şey yemem. Nasıl hasta olmuyorsun o mutfakta?” diyorlar. Oysaki mutfağım gayet temizdir.

EVİ TADİLATA ALINDI

Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, ziyaret ettikleri, ilçe tanıtımına katkı sunan Taha Duymaz'ın evini tadilata aldırdı. Kaymakam Yılmaz ve Başkan Sayın, Taha'nın mesleğini geliştirmesi için maddi ve manevi olarak her türlü desteği vereceklerini de belirtti.

Taha Duymaz ile birlikte aynı evde kalan 12 kardeşin olduğu ailenin evinin tadilat ve restorasyon işlerinin yapımına başlandı.

HESABI KAPATILDIKTAN SONRA 'YILLARIM ELİMDEN ALINDI' DEDİ

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cinsiyetçi cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı üst üste 'spam' olarak işaretlenmesi üzerine kapatıldı.

Bir milyonu aşkın takipçisi olan hesabının kapatılması üzerine bir video çeken Duymaz, üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

"Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin" dedi.