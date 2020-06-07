Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz hesabı neden kapatıldı?

Evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz’ın 1 milyon takipçili hesabı kapatıldı. Taha Duymaz, son olarak kendisine gelen ağır küfürlere dayanamamış ve karşılık vermişti. Taha Duymaz'ın küfür etmesi Instagram hesabının kapatılmasına neden oldu. Bu haberler üzerine katıldığı magazin programlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Peki, Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz kaç yaşında ve nereli? İşte Taha Duymaz'ın hayat hikayesi...

Mutfağında yemek video ları çekerek sosyal medya üzerinden yayınlayan Taha Duymaz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından kendisine gelen ağır küfürlere dayanamamış ve küfürle karşılık verince de takipçileri tarafından şikayet edilerek Instagram hesabı kapatılmıştı. Taha Durmaz, hesabının kapatılması üzerine katıldığı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında son yaşanan olayları anlattı. Peki, Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz kaç yaşında ve nereli? İşte Taha Duymaz hakkında merak edilenler...

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz gazeteci Dilara Doğan'a konuştu. İşte kendi ağzından Taha Duymaz hakkında merak edilenler...

- Okula gidiyor musun?

- Annemle babam çalışmıyor. İmkanlarımız çok kısıtlı, bu yüzden 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım. Bir de arabaya binemiyorum küçüklüğümden beri. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Hep zorla bindirildim arabaya. Komşumuzun bir akrabası, bu sorunumu çözmem için bana şehirde psikolog ayarladı. Onun ilk randevusu için çıktım sadece köyden ve o randevuya bir hafta kala arabaya bineceğim diye sürekli kusmaya başladım. Bir kere gittim doktora, bir daha gidemedim.

- Ne dedi doktor?

- Abla, yıllarca doktora gitmedim, hastalanınca hep kendi kendimi tedavi ettim. Bahsettiğim komşumuzun götürdüğü doktor ilaçlar verdi, “Düzenli gel” dedi, gidemedim. Çok zor günler geçirdim. Köyden çıkmıyorum, kendimi eve hapsettim. Küçüklüğümden beri duygusalım, bu da aslında okula gidemememin bir nedeni.

- Annen ve baban neden çalışmıyor?

- Annem kronik astım, sedef ve migren hastası. 20 yıldır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Babam da koah hastası.

- Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Ailede çalışan biri var mı?

- Çalışan yok abla. Devletin verdiği aylık 800 lira ile geçiniyoruz.

- Kardeşlerin okula gidiyor mu?

- Sadece ikisi gidiyor. En küçük kardeşimle, 18 yaşındaki abim.

Köyünüzü nasıl anlatırsın bize?

- Küçücük bir köy. Herkes herkesi tanır. Ben evden çıkmadığım için pek arkadaşım yok, zaten benim yaşımda olanlar da okula gidiyor. Üç bakkal var. Her malzeme satılmıyor. Hep aynı malzemelerle farklı yemekler yapmaya çalışıyorum.

-İmkanlar bu kadar kısıtlıyken yemeğe olan ilgin nasıl başladı?

- Yemek yapmak beni iyileştirmeye başladı. Resmen terapi ediyor. İçimde verdiğim psikolojik savaşın azaldığını hissediyorum yemek yaptıkça.

-Peki sosyal medyayı bu kadar aktif kullanmak aklına nasıl geldi?

- Durumumuz iyi olmadığı için “Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım” düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım. Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019’da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram’a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı.

-Videolarını kim çekiyor?

- Kız kardeşim çekiyor. Kendimi ne zaman kötü hissetsem mutfağa giriyor, yemek yapıyorum. Hayatımı yemeğe adadım. Kız kardeşim de sağ olsun bana yardım ediyor. Bu video işine ilk başladığım zamanlar evde yere oturup yemek yapıyordum. Güzel bir mutfağımız yok, malzeme eksiğim çok ama bunlar bana engel olamıyor.

-Bravo sana Taha, küçük ve sevimli o mutfaktan harika lezzetler çıkarıyorsun…

- Sağol abla. Mutfağımızla el yıkama yerimiz ayrı bir yerde. Çok küçük, hareket etmek bile çok kısıtlı. Pes etmedim. Kendi kendimi geliştirdim. Yemek konusunda kimseden yardım almadım. İlk günler bozuk fırınla süper yemekler yarattım. Bir tane bile mutfak aracım olmadan çok şey başardım ve çok mutluyum.

-12 kardeşsiniz, hepiniz aynı yerde mi uyuyorsunuz?

- Evet eskiden öyleydi ama sonra ablalarım okulu bırakıp, çalışıp bir oda daha yaptılar.

- Çok istediğin bir mutfak eşyası var mı?

- Hiçbir zaman “Şu mutfak eşyası benim olsun” demedim. İçimden bile geçmedi. Çırpma kabım bile yok, kovanın içinde çırpıyorum her şeyi. Tabii ki sınırlı imkanlar beni çok zorluyor ama bir yandan da cesaret veriyor.

- Sosyal medya senin içtenliğin ve samimiyetinle çalkalanıyor. Harika yorumlar alıyorsun. Kötü şeyler yazanlar da oluyor mu?

- Çok linç yedim. “Fakirsin, telefonun berbat, kamerası iğrenç, o mutfaktan bir şey yemem. Nasıl hasta olmuyorsun o mutfakta?” diyorlar. Oysaki mutfağım gayet temizdir.