Taha Akgül’ün maçı ne zaman, Taha Akgül ne zaman güreşecek? Serbest güreş Taha Akgül Tokyo 2020 maçının günü ve saati!

Taha Akgül olimpiyat maçı ne zaman, Taha Akgül ne zaman güreşecek? Taha Akgül maçını izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Serbest sitilde 8 Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da serbest stil 125 kiloda Türkiye’yi temsil eden Akgül’ün maçı heyecanla bekleniyor. Peki, Taha Akgül’ün maçı ne zaman yapılacak? Taha Akgül maçı hangi gün, saat kaçta?

Taha Akgül'ün maçı ne zaman, saat kaçta hangi gün? Taha Akgül'ün maçı yakından takip ediliyor. Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye’yi serbest stil 125 kiloda temsil eden Akgül, 2012 yılında Sırbistan'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştı. Peki, Taha Akgül’ün maçı ne zaman, Taha Akgül ne zaman güreşecek?

TAHA AKGÜL'ÜN MAÇI NE ZAMAN?

Taha Akgül'ün maçı, 5 Ağustos günü Türkiye saat ile 05:30 – 06:50 arasında düzenlenecek.

TAHA AKGÜL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI MI?

Taha Akgül'ün karşılaşması TRTSpor'dan canlı yayınlanacak...

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül 22 Kasım 1990, Sivas doğumludur. Türk serbest güreşçi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezunudur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'nın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah'ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin" dedi.