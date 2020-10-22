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Tadını çıkarıyorlar! 'Geri dönmek istemiyorum'
Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen İngiliz turistler, tatil sonrası döndükleri ülkelerinde 14 günlük karantina şartına rağmen ilçeye gelmeye devam ediyor. Kenti sağlıklı bulan turistler, ilçenin keyfini çıkarıyor.
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'nın yurt dışından gelecek vatandaşlarına ve yolculara, 14 günlük koronavirüs karantinası şartı getirdi. Ancak bu, Marmaris'te tatil yapmayı seven İngilizleri durdurmadı.