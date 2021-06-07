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Tadilat sırasında balkon çöktü! İşçi altında kaldı

AA |  07 Haziran 2021 Pazartesi - 13:54 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 13:54

Tokat'ta tadilat çalışması sırasında evin balkonunun çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.


Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık bir yıldır boş olan 3 katlı binada bir süre önce tadilat başlatıldı.
 
İşçi Savaş Yıldız, çalışma esnasında çöken giriş kattaki balkonun altında kaldı.
 
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın etrafında güvenlik önlemi aldı.
 
Yıldız, ekipler ve çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

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