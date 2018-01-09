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Tacize karşı polisi alarma geçiren iç çamaşırı!

09 Ocak 2018 Salı - 21:15 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 21:15

Hindistan'da yaşayan Seenu Kumari adlı kadın, herhangi bir taciz girişiminde polise alarm verip tacizcinin fotoğrafını ekiplere yollayacak bir iç çamaşırı geliştirdi


Hindistan'ın Farrukhabad kentinde fakir bir ailede doğan Seenu Kumari adlı genç tasarımcı, herhangi bir taciz girişiminde polise alarm verip tacizcinin fotoğrafını ekiplere yollayacak bir iç çamaşırı geliştirdi.
 
BIÇAKLA KESİLEMİYOR, GÖRÜNTÜ KAYDEDİYOR
 
Hintli kız, kilitli kemeri bulunan, polise "Acil durum" mesajı göndererek bulunduğu yeri bildiren bir iç çamaşırı tasarladı. Kurşun işlemeyen ve bıçakla kesilemeyen iç çamaşırında aynı zamanda saldırganın yüzünü kaydetmek için bir görüntü kaydedici kamera bulunuyor.
 
 
 
MALİYETİ 250 LİRA
 
Fakir bir ailede doğan Seenu Kumari, kendi tasarladığı, tacizden koruyan iç çamaşırının 250 lira civarından mal olduğunu, seri üretim yapabilmek için patent başvurusunda bulunduğunu söyledi.
 
Hintli tasarımcının ürünü Hindistan medyasında yer almasının ardından dünya basınında da geniş yer buldu.

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