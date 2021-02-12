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Tacikistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 20:57 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 20:57

Tacikistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Murghab  şehrinin 35 kilometre batısı olduğunu bildirdi.
 
Yerin 91,6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde  can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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