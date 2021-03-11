Taceddin Dergahı nedir, Tacettin dergahı nerede? MEB’ten İstiklal Marşı'nın 100. yılında Tacettin Dergahı'na hatıra bileti ile yolculuk daveti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İstiklal Marşı'nın 100. yılında Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz dizeleri kaleme aldığı Taceddin Dergahı'na hatıra bileti oluşturma çağrısı yapıldı. MEB tarafından yapılan çağrının ardından Taceddin Dergahı nedir, Tacettin dergahı hangi tarikatın, nerede? Gibi sorularda artış oldu.

MEB, Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanması kararı üzerine farklı bir etkinliği hayata geçirdi. Bu kapsamda, Taceddin Dergahı'na yolculuk yapmak isteyenler, hatıra biletlerini http://ogm.eba.gov.tr/mehmetakif/ bağlantısından oluşturabilecek. Ekrana ad, soyad ve şehir bilgileri girildikten sonra oluşturulan hatıra biletleri, sosyal medyada "OnKıtaBirVatan" etiketiyle paylaşılabilecek. Peki, Taceddin Dergahı nedir, Tacettin dergahı nerede?

Taceddin Dergahı nedir?

Mehmet Âkif Ersoy Müze Evi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. Mehmet Âkif Ersoy'un Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı müzeye dönüştürülmüş Ankara evidir. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsünün sınırları içinde yer alır.

Vaktiyle Taceddin Dergâhı olan iki katlı ahşap yapı, Taceddin Şeyhi tarafından savaş yıllarında Mehmet Âkif'e tahsis edilmişti. Yapı 1949'da şehir meclisi kararı ile müze-eve dönüştürüldü ancak uzun yıllar harap durumda kaldı. 1982 yılında yeniden onarıldı ve 1984'te ziyarete açıldı.

Müze-ev'de Mehmet Âkif Ersoy’a ait cep saati, gözlük, tesbihi, tüfek ve büyük şairin yüzünün kalıbı müzede teşhir edilen eserlerdendir.

Evin karşısında 2003 yılında yapılmış olan Mehmet Âkif’in büstü ile İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasının yazılı olduğu bir kitabe yer almaktadır.

TACEDDİN DERGAHI’NIN TARİHİ (Taceddin Dergahı hangi tarikatın?)

Taceddin Dergâhı, ilk olarak Kanunî Sultan Süleyman tarafından Hacı Bayram-ı Veli’nin kurduğu Bayramiye tarikatkının bir kolu olan Celvetiler için yaptırılmıştır. Adını, bahçesinde kabri bulunan Taceddin Sultan'dan alır. 1826'da tamir edilmiş ve Sultan Abdülmecit tarafından ilaveler yapılarak türbe, dergâh evi, çeşme, hazire ve camiden oluşan bir külliye haline gelmiştir. Dergâhın bulunduğu sokak sonradan Mehmet Âkif Ersoy Sokağı adını almıştır.

MEHMET ÂKİF'İN İKAMETİ

Mehmet Âkif Ersoy, İstanbul'un işgalinden sonra aldığı davet üzerine millî mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya gelmişti. Kendisine büyük hayranlık duyan Taceddin-i Veli Camii imamı Tevfik Hoca (Tevfik Çiftdoğan) kendisini karşılamış; şehirde kiralık ev bulmanın çok zor olduğu o dönemde külliyede yer alan bu yapıyı kendisine tahsis etmişti.

Şair, 1. TBMM Burdur milletvekili olduğu yıllarda günlerini bu mütevazı evde geçirdi; dostlarıyla millî mücadele meselelerini tartıştı. Mehmet Âkif, bir ulusal marş yazılması için açılan yarışmaya para ödüllü olduğu için başlangıçta katılmamıştı. Yarışmaya katılan şiirlerin hiçbirisi uygun nitelikte bulunmayınca; dönemin Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, Akif'in arkadaşı dönemin Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey'den marş yazma konusunda Âkif'i ikna etmesini rica etti. Mehmet Âkif, Hasan Basri Bey'in ısrarı üzerine İstiklâl Marşı'nı bu evde yazmaya başladı. Gece gelen ilhamı kaçırmamak için bazı dörtlükleri mum ışığında dergâhın duvarlarına kazdığı anlatılır. Şair, meşhur Bülbül şiirini de bu evde yazmıştır.