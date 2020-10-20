Tabletler ne zaman dağıtılacak? MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvuru formu!

Ücretsiz tablet başvuru formu uzaktan eğitim sürecinde bazı belediyelerin tablet dağıtımı için harekete geçmesinin ardından erişime açıldı. Online eğitim ile birlikte bilgisayarı olmayan öğrencilerin derslere erişimini sağlamak amacıyla devletin 500 bin tablet dağıtımı yapacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet verilecek öğrenciler için kriterleri belirlediklerini ve okullar aracılığıyla tabletleri dağıtacaklarını ifade etti. Peki, Tabletler ne zaman dağıtılacak? 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvuru formu var mı? İşte Devlet tablet dağıtımı 2020 başvuruları ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Milyonlarca öğrenci ve veli 'MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır?' sorusunu araştırıyor. Corona virüğs süreci ile birlikte başlatılan uzaktan eğitim e sürecinde, öğrencilerin online derslere katılımını sağlamak ve öğrencilerin uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla hükümet tarafından dağıtılacak tabletler için bekleyiş devam ediyor.

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama gelmişti. Üretsiz tablet başvuru süreci ile ilgili konulara açıklık getiren Bakan Selçuk, dağıtım kriterlerini belirlediklerini ve sürecin okullar aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Bazı belediyelerde ise ücretsiz tablet dağıtımı için başvuru süreci başladı. Belediyeler tarafından sağlanan ücretsiz tablet başvurusu için ise başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Peki, Tabletler ne zaman dağıtılacak? 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvuru formu var mı? İşte Devlet tablet dağıtımı 2020 başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

BELEDİYE TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI

Corona virüs nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı imkanlara sahip olan öğrencilere katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Bağcılar Belediyesi'nden tablet almak için başvuru yapmanız gerekiyor.

MEB ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 12 Ekim’de yaptığı açıklamada tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatmıştı. Selçuk, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar." dedi.

ÜCRETSİZ TABLET KİMLERE VERİLECEK?

Buna göre cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

BAKAN SELÇUK'TAN DOLANDIRICILIK UYARISI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin velilere "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere verilecek tabletlerin dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Velilere hitaben, "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." uyarısında bulunan Bakan Selçuk, "Ücretsiz tablet dağıtımları neye göre yapılıyor?" sorusunu yanıtladığı videoyu da paylaştı.

Bakan Selçuk, videoda Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini ifade etti.