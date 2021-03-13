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Tablet bilgisayar satışları yüzde 113 arttı!

13 Mart 2021 Cumartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 17:57

Türkiye'de ve dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla, bilgisayarlar başta olmak üzere teknoloji ürünlerine talep arttı.


AA muhabirinin, GfK araştırma şirketi verilerinden yaptığı derlemeye  göre, dünyada bilgi teknolojileri sektörü en çok yatırım yapılan alanların  başında geliyor.
 
2020 yılında Kovid-19 salgınına karşı alınan sosyal teması azaltma  tedbirleri de teknolojiye talebin ve dolayısıyla bu sektörde satışların daha  hızlı artmasına yol açtı. Salgın sebebiyle evde geçirilen sürenin ve yeni  ihtiyaçlar doğrultusunda bilgi teknoloji ürünlerine talebin artması, dayanıklı  tüketici elektroniği pazarındaki satışlara da artış olarak yansıdı.
 
Dünyada tüketici elektroniği pazarının büyüklüğü 2020'de bir önceki  yıla göre yüzde 1,9 artarak 799 milyar dolara ulaştı.
 
Pazardaki satışlardan en yüksek payı yüzde 42,9 ile telekom sektörü  alırken bunu yüzde 20 payla büyük beyaz eşya, yüzde 14,8 payla bilgi  teknolojileri, yüzde 11,2 payla televizyon, yüzde 8,4 payla küçük ev aletleri  satışları izledi.
 
Geçen yıl dünyada tüketici elektroniği pazarında salgına karşı alınan  tedbirlerin satış tercihlerini büyük oranda etkilediği görüldü. 2020'de ciroların  en çok arttığı gruplar yüzde 22,3 ile bilgi teknolojileri, yüzde 14 ile küçük ev  aletleri satışları olurken fotoğraf makinesi satışları yüzde 18,5 kan kaybetti.
 
Dünya genelinde 2020'de 85 milyon bilgisayar, 44 milyon tablet  bilgisayar, 169 milyon bilgisayar aksesuarı, 31 milyon yazıcı ve 228 milyon  kartuş satıldı.
 
Türkiye'de tüketici elektroniği satışları 12,6 milyar dolara çıktı
 
Türkiye'de de Kovid-19 salgınının getirdiği zorunluluklar  doğrultusunda dijital dönüşümün hız kazanması teknoloji pazarındaki rakamlara  yansıdı.
 
Geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye'de 1 milyon 353 bin tablet, 983  bin bilgisayar, 10,8 milyon cep telefonu, 2,6 milyon televizyon ve 7,6 milyon  beyaz eşya satıldı.
 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma, dijital ortamda  uzaktan eğitim gibi uygulamaların devreye girmesiyle tüketici elektroniği pazarı  yüzde 10,6 büyüyerek 12,6 milyar dolara yükseldi.
 
Bu pazardaki büyümeye en büyük katkıyı satışların 2020'de bir önceki  yıla kıyasla yüzde 83 arttığı bilgi teknolojileri ve ofis ürünleri grubu yaptı.  Bu grupta satışlar geçen yıl 1,4 milyar dolara ulaştı.
 
Evde kalan tüketicilerin tercihleri, telekom sektöründeki satışları  yüzde 9,4, büyük beyaz eşya satışlarını yüzde 4,2, televizyon ve fotoğraf  makineleri satışlarını da yüzde 3,3 artırdı.
 
Bilgisayar satışları yüzde 65, tablet satışları yüzde 113 arttı
 
2019'da dizüstü ve masaüstü bilgisayarların perakende satışları 595  bin adet iken Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020'de yüzde 65'lik artışla 983  bine yükseldi.
 
Geçen yıl eğitimin büyük ölçüde dijital ortamda sürdürülmesi, tüketici  satın alma davranışlarında bilgisayarların istekten çok ihtiyaca evrilmesine yol  açtı. Uzaktan eğitim için en kullanışlı ürünler olan tabletlerin satışları  2020'de önceki yıla göre yüzde 113 artarak 1 milyon 353 bin adede çıktı.
  
Öte yandan bir senede 3,1 milyon bilgisayar aksesuarı (yüzde 14  artış), 314 bin yazıcı (yüzde 23 artış) satışının gerçekleşmesi de dikkati çekti.
 

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