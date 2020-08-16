Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı paylaşım yaptı. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için Tabii uygulamasına ilişkin çağrıda bulundu. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine her gün dört desten test çözebilecekleri Tabii uygulamasının hazırlandığını duyuran Bakan, Tabii uygulamasının 488 bin öğrenci tarafından indirildiğini ifade ederek, uygulamayı günde 40 bin kişinin kullandığını vurguladı. Tabii uygulaması nedir? MEB Tabii uygulaması nasıl indirilir? MEB Tabii uygulaması indir…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan, açıklamasında, belirtilen sınıftaki öğrencilerin, uygulama ile günde 4 dersten 10'ar soru çözebileceklerini ifade etti. 40 bin öğrencinin uygulamayı indirdiğini belirterek, diğer öğrencilerinde uygulamayı kullanması gerektiğini vurguladı. Twitter hesabı üzerinden 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine çağrı yapan Bakan Selçuk, "5, 6 ve 7.sınıf öğrencilerine her gün dört dersten onar soru çözebilecekleri "Tabii" uygulamasını hazırladık. 488.000 öğrencimiz indirmiş uygulamayı, günlük kullanan öğrenci sayısı 40bin civarında. 40.000’in dışındaki öğrencilerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Takipteyim:-)" ifadelerini kullandı.

"TABİİ" UYGULAMASI NEDİR?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli yarışma uygulaması "Tabii" ile öğrencilerin yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamalarını amaçlayan bir program.

"Tabii" ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru olmak üzere toplam 40 farklı soruyla karşılaşacak öğrenciler, kendi bilgilerini sorgulayıp ders tekrarı yapacak ve yeni bilgiler öğrenecek.

Uygulamayı kullanırken sadece soruları ekrandan okuyup 60 saniye içinde doğru cevabı vermek, diğer soruya geçmek için yeterli olacak.

MEB TABİİ UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Öğrencilerin yaz tatilinde derslerden tamamen uzaklaşmamaları için hazırlanan ve onlara onların dilinde hitap eden renkli bir uygulama olan "Tabii", ilgili uygulamalardan cep telefonu ve benzeri cihazlara indirebilecek. Öğrenciler, uygulamaya EBA kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

TABİİ UYGULAMASI DETAYLARI

Tabii; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli bir uygulamadır. Tabii ile derslerini tekrar ederken kendinle yarışır, daha çok öğrenirsin!

Tabii'de kâğıda, kaleme ihtiyacın olmaz. Soruları ekrandan okuyup, 60 saniye içinde doğru cevabı verip, puan alarak diğer soruya geçebilirsin.

Tabii'de her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden onar soru olmak üzere toplam 40 soruyla karşılaşırsın. Testler her gün sana özel hazırlanır. Soruları çözerken yardıma ihtiyaç duyduğun anda "Yarı Yarıya", "Bir Hak Daha Ver" ve "Süre Uzat" jokerlerini kullanabilirsin.

Ders tekrarı yapmak, yeni bilgiler öğrenmek ve öğrendiklerini unutmamak için "Tabii" her an her yerde seninle!