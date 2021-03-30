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TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir

AA |  30 Mart 2021 Salı - 12:33 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 12:36

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı akaryakıtta tavan fiyat uygulaması kararının iptal edilmesi gerektiğini savundu.


 TABGİS'ten yapılan açıklamada, EPDK tarafından bugüne kadar dördüncü  kez akaryakıtta tavan fiyat kararı alındığı ifade edildi.
 
Son kararın uygulamasının 18 Mart'ta başladığı belirtilen açıklamada,  şunlar kaydedildi:"Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının engellenmesi için  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu  yasaklarının yeniden uygulanacak olması nedeniyle akaryakıt istasyonlarının satış  hacimlerinin daha da azalacağı açıktır. Akaryakıt sektöründe iki ay süreyle  uygulanmak üzere yürürlükte olan tavan fiyat kararı bayiler üzerinde bir kara  bulut gibi yıkıcı etkilerini sürdürmeye devam ederken, hafta sonu sokağa çıkma  yasaklarının ve ramazan ayının da etkisiyle iş hacmi üzerindeki daralmanın  yaratacağı yükü bayiler kaldıramazlar."
 
Kovid-19'un yayılımının engellenmesi için alınan kararların öneminin  tartışılamayacağına işaret edilen açıklamada, "Bu bakımdan, EPDK'nin salgın  sürecinin yıkıcı etkileri devam ederken aldığı tavan fiyat kararını, sağduyulu  bir yaklaşımla hiç vakit kaybetmeden iptal etmesini meslektaşlarımız adına talep  ediyor ve açık çağrıda bulunuyoruz. Tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir."  ifadeleri kullanıldı.

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