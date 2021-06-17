Tabelalarında Türkçe isim kullanan işletmelere yüzde 75 indirim!

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tabelalarında Türkçe isim kullanan işletmelerin ilan ve reklam vergilerinde yüzde 75 indirim uygulanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinin ardından bir dizi etkinlik düzenleyen Sivas Belediyesi, Türkçe olmayan veya yanlış yazılan bazı cadde ve sokakların isimlerini değiştiriyor.

Bu kapsamda Bilgin, geçmişte "Şifahiye" şeklinde yanlış yazılan sokağın tabelasının yerine "Şifaiye" yazılı tabela taktı.

Bilgin, burada yaptığı açıklamada, Türkçe'nin doğru kullanılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: