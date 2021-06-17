17 Haziran 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 -1.02 EURO 10,4190 0.75
USD 8,7240 1.25 ALTIN 496,620 -1.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tabelalarında Türkçe isim kullanan işletmelere yüzde 75 indirim!

AA |  17 Haziran 2021 Perşembe - 17:32 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 17:32

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tabelalarında Türkçe isim kullanan işletmelerin ilan ve reklam vergilerinde yüzde 75 indirim uygulanacağını bildirdi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından  2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinin ardından bir dizi etkinlik  düzenleyen Sivas Belediyesi, Türkçe olmayan veya yanlış yazılan bazı cadde ve  sokakların isimlerini değiştiriyor.
 
Bu kapsamda Bilgin, geçmişte "Şifahiye" şeklinde yanlış yazılan  sokağın tabelasının yerine "Şifaiye" yazılı tabela taktı.
 
Bilgin, burada yaptığı açıklamada, Türkçe'nin doğru kullanılmasının  önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
 
"Belediye olarak şimdiye kadar ses bayrağımız olan Türkçemize sahip  çıkmak ve toplumda bu konuda bir farkındalık oluşturmak için birçok hizmeti  hayata geçirdik. Bu yıl, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla  'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda da 'Dünya Dili  Türkçe' adıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildi.  Biz de şehrimizde bir farkındalık oluşturmak adına tabelalarında Türkçe isim  kullanan işletmelerimize ilan reklam vergisinde yüzde 75 indirim uygulayacağız."

ETİKETLER

işletme indirim Sivas reklam vergileri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.