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Tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü

DHA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 19:39 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 19:39

Diyarbakır'da Haşim Bilici (22), evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Bilici, doktorların yaşamını yitirirken, evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 242nci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kız ve erkek arkadaşıyla birlikte eve gelen Haşim Bilici, tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun Bilicinin sağ göğsüne isabet etti. Bilici, kanlar içinde yere yığılırken, evdekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan Bilici, burada yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.
 
Polis ekiplerinin evde yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu bulunurken, olay sırasında evde bulunan Bilicinin kız ve erkek arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Diyarbakır Haşim Bilici Hastane
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