TAB Gıda halka arz 2021! TAB gıda ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?

TAB gıda halka arz ne zaman? TAB Gıda halka arz talep toplama tarihleri yatırımcılar tarafından gündem konusu oldu. Burger King’in en büyük franchise’ı TFI TAB Gıda Yatırımları, Çin ve Türkiye birimlerinin Borsa İstanbul’da planlanan halka arzı için Citigroup Inc. ve HSBC Holdings Plc’ye yetki verdiği belirtildi. TAB Gıda’da pay sahibi olmak isteyenler "TAB Gıda ne zaman halka arz olacak?” sorusuna yanıt ararken TAB Gıda halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu gibi detayları da soğulamaya başladı.

TAB Gıda halka arz detayları sorgulanıyor. 1994'te başlayan şirket servis sektörüne 1995'te Burger King'in master franchisee haklarını alarak ve Türkiye'ye getirmişti. Şirketin borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili "TAB Gıda ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aranıyor.

TAB GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Burger King'in en büyük franchise'ı TFI TAB Gıda Yatırımları, Çin ve Türkiye birimlerinin Borsa İstanbul'da planlanan halka arzı için Citigroup Inc. ve HSBC Holdings Plc'ye yetki verdi.

TAB Gıda'nın 250 milyon dolar büyüklüğe ulaşabilecek halka arzın en erken bu yıl sonunda gerçekleştirilebileceğini ifade etti.Arz büyüklüğü ve zamanlama gibi detayların değişkenlik gösterebileceği iletildi.

Konuya ilişkin TFI temsilcisi tarafından ise bir açıklama yapılmadı.