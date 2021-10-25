T rahim hamileliğe engel mi?

Rahim şekil bozukluklarının erken teşhis tanısı ile düşük riskinin en az seviyeye indirilebileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman "Rahim dokusunun yeterince kalınlaşmaması, embriyonun rahim içinde tutunmasını engelleyebiliyor. Bu durum ise tekrarlayan düşük, erken doğum gibi faktörlere sebebiyet veriyor" dedi.
T ŞEKLİNDEKİ RAHİM GEBE KALMAYI ZORLAŞTIRIYOR!
Üreme organı olan rahim, kadın vücudunun en güçlü organı olarak biliniyor. T veya Y şeklinde olan rahimler ise yüzde 0.03 sıklığında nadir görülen bir anomali olarak bilinse de gebelik üzerinde yıkıcı etkileri de beraberinde getiriyor. Rahim şekillerin gebe kalma konusunda doğrudan ilişkisi olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Karaman "Rahim yapısındaki bozukluklar gebelik sürecinde birçok problemi de beraberinde getiriyor. Bu nedenle gebeliğe engel olan sebepleri bilmek ve erken teşhisi koymak, tedavilerde başarı oranını olumlu yönde etkiliyor. T şeklindeki rahim, rahim iç hacminin dar olması tablosu ile karşımıza çıkıyor. Bu durum tedavi edilmediğinde ise gebe kalma durumunu olumsuz etkiliyor." dedi.
RAHİM İÇİ BOZUKLUKLARIN TEDAVİ EDİLMESİ, GEBELİK ŞANSINI DA ARTTIRIYOR
T Uterus (rahim) yani rahim içi şekil bozukluğunun yol açtığı darlığın histereskopi ile rahim ağzına girilerek yaklaşık 30 dakika süren bir ameliyat ile tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Karaman, "Gebe kalmadan önce rahim içi bozukluklarının giderilmesi hem gebelik şansını arttırır hem de düşük ve erken doğum riskini azaltır. T rahim ameliyatı ile hastaların rahim kollarının normal olan üçgen formuna getirilmesi gerekiyor. Ardından spiral takıldıktan sonra hastaya 6 haftalık hormon tedavisinin uygulanması gerekiyor. Bu süreçten sonra rahim normal şeklini alırken, kişi normal şekilde gebe kalabiliyor. Kadınların gebe kalmadan önce gerekli muayeneleri yaptırması gerekiyor. Erken teşhis ve tedavi ile gebeliğe engel durumların ortadan kaldırması daha sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmelerinde büyük önem taşıyor" diye belirtti.