SYMS coin hangi borsada var? SYMS coin kaç dolar, kaç yatırımcısı var?

SYMS coin hangi borsada var? Seyma Subası adıyla kripto para çıkarıldı. Kripto para borsasında yerini alan SYMS coin, PooCoin adlı site üzerinden görüntülenebiliyor. Parayı çıkaranın kim olduğu ve neden çıkardığı ise bilinmiyor. Peki, SYMS coin kaç dolar, kaç yatırımcısı var?

‘Meme coin’lere Şeyma Subaşı da eklendi. Sedat Peker’in adıyla çıkarılan bir coin ve bir token’dan sonra Şeyma Subaşı’nın adıyla da bir kripto para çıkarıldı. ‘SYMS’ kısaltmasıyla listelenen para hakkında Twitter’da ortaya atılan bir iddiaya göre ‘Seyma Subasi’, öğrencilere yardım toplama amacıyla çıkarıldı. ‘PooCoin’ adlı sitede görüntülenebilen coin, şimdiden yükselişe geçti. Peki, SYMS coin hangi borsada var?

SYMS coin hangi borsada var?

Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında ise Şeyma Subaşı’nın ünlü sözü “Herkesi Mutlu Edemezsin, Çünkü Pizza Değilsin” yer alıyor. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan paranın fiyatı şu anda 0,183344 dolar. Yükseliş ise devam ediyor, ancak şaka amacıyla kurula SYMS coinin geleceği ise merak konusu.

‘Meme coin’ nedir?

İnternet ortamında mizah konusu olmuş içeriklere verilen bir isimdir. Meme coinler şaka amacıyla piyasaya çıkarılır, şakanın asıl kaynağının ünüyle tanınırlar.