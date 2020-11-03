Swinger operasyonu! Ortaya çıkan detaylar şoke etti

Adana’da geçtiğimiz ay polisin 16 ilde gerçekleştirdiği ve 69 kişinin gözaltına alındığı swinger (eş değiştirme) operasyonuyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Kendini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı M.S.Ş’nin, partilere eşi yerine eskort kızlarla katıldığı iddia edildi. Tesisatçı M.S.Ş’nin kurnazlığını eşiyle partiye katılan Y.K’nin ortaya çıkardığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden tanışan bazı kişilerin swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin şehir şehir gezerek grup halinde birliktelik yaşadıklarını tespit etti.