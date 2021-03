Swarovski Vakfı, mentorluk ve hibe programını açıkladı

Birleşmiş Milletler tarafından 2021 yılının Sürdürülebilir “Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı” olarak ilan edilmesi ile beraber farkındalık, teknoloji ve çözümler sergileyen yeni nesil yaratıcı yetenekleri belirlemek ve hızlandırmak için başlatılan Creatives for Our Future (Geleceğin Yeteneklileri) programına Türkiye’den de genç yetenekler dahil edilecek. 18-25 yaş arasında moda , sanat, tasarım, mimarlık ve mühendislik konuları ile ilgilenen yaratıcı, yetenekli genç yetenekler 9 Nisan 2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Seçilen adaylar, sosyal ve sürdürülebilir kalkınma için çözümler geliştirmek amacıyla tanınmış uluslararası mentor ve eğitmenler eşliğinde küresel mentorluk ve hibe programından yararlanacak. Hibe alan yetenekli yaratıcı gençler, fikir ve çalışmalarını her sene Eylül ayında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda anlatma fırsatına sahip olacak. Kazanan şanslı yetenekler, 21 Nisan Birleşmiş Milletler Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü’nde duyurulacak.