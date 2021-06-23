Swap nedir, ne demektir? Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert olayı yine izleyenleri şokey etti. Türkiye Mehir cinayetini konuşuyor. Metin ve Necla Büyükşen cinayetinin işlenirken programda gündeme gelen swap izi, swap testi, swap analizi konu başlıkları araştırma konusu oldu. Peki, “Swap nedir, ne demektir? Swap testi nasıl yapılır, kaç gün kalır, swap analizi nasıl alınır?”

Müge Anlı’nın programında işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayeti için arama çalışmaları başlatıldı, katil zanlının bulunması için yoğun bir çalışma söz konusu. Katil zanlılarını bulmak için kullanılan bir yöntem olan swap izi, swap analizi ve testi yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Swap izi nedir, swap testi nasıl yapılır? Swap izi nasıl alınır, kaç gün kalır?

SWAP NEDİR, SWAP İZİ NE DEMEK?

Swap, şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir.

Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır.

SWAP TESTİ NASIL YAPILIR, SWAP İZİ NASIL ALINIR?

Swap izi genel olarak doku, tükürük, barut, kan ve çeşitli biçimde DNA örneklerinden alınan izlerdir. Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır.

Swap izi uzun süre kalabileceği gibi terleme, zanlının sağlık durumundaki belirtilere göre etkisini de yitirebilir

Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Ayrıca ateşli silah herhangi bir canlıya ateş edilmişse kan ve DNA örnekleri de bulunabilir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.

Barut disk, plaka, granül, çubuk, küresel, yassılaşmış küresel şekilde olabilir. Özellikle küresel yapıdaki barutlar atış sırasında metrelerce uzağa gidebilir, yakın mesafelerde giysinin yapısına da bağlı olarak birkaç kat giysiyi geçip cilt üzerinde kalabilir. Atış artıklarının, ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şunlardır:

Silahın tipi, çapı

Kapsülün yapısı

Barutun yapısı

Atış sonrası faaliyetler

Kişinin hangi elini kullandığı

Ortamın fiziksel durumu ( sıcaklık, rüzgar, nem oranı)

Atışın çıplak elle yapılıp yapılmadığı