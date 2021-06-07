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Suzuki'nin yeni GSX'i eylülde gelecek

07 Haziran 2021 Pazartesi - 12:14 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 12:14

Suzuki motosiklet ürün yelpazesinin en performanslı serisi olan GSX ailesinin güçlü üyesi GSX-S1000 yenileniyor.


Suzuki GSX-S1000, adeta pistlerden caddelere uzanan yeni imajıyla kullanıcılarının karşısına çıkacak. 
 
Yeni altıgen LED farları, kaslı motor bölgesi görünümü ve karbon fiber kaplamalarıyla daha çevik ve daha agresif tasarıma sahip GSX-S1000  hafif kompakt şasisiyle dikkat çekecek.  Günlük kent kullanımlarından en virajlı sportif gezilere kadar farklı yol koşullarına uyum sağlayan GSX-S1000, üstün teknoloji ürünü “Suzuki Akıllı Sürüş Sistemleri” sayesinde de 3 farklı sürüş moduyla kullanılıyor.
 
 
Gücünü, yola uyarlanmış biçimde süper spor performansı sunan 999 cc hacimli yeni motordan alan GSX-S1000, ı GSX-R1000 modelinin yol versiyonu olarak kabul görüyor. Yenilenen motoruyla alt devirlerde çok daha fazla tork değeri sunan motosiklet, bu sayede ani hızlanmalara da çok daha çabuk cevap veriyor. GSX-S1000; Metalik Triton Mavisi, Parlak Mat Gri ve Parlak Siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle motosiklet tutkunlarının karşısına çıkacak.  Yenilenen GSX-S1000, Eylül ayında Türkiye’deki motosiklet tutkunlarıyla buluşacak.

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