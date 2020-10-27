Suzuki’nin de artık hibriti var!

2017 yılında yollara çıkan ve günümüze değin 119 ülkede 745 bin adedin üzerinde satılan üçüncü nesil Swift’in, 2020 model yılı yenilenmesi kapsamında devreye alınan versiyonu Swift Hibrit satışa sunulmaya başlandı. Swift Hibrit 1.2 litre hacminde K12D Dualjet motor ve 12V gücündeki batarya, GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleri ve 216 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip .

Plug in hibrit



Otomobil, plug-in hibrit teknolojisine göre birçok avantajı bulunan ve mild hibrit olarak bilinen Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılmış. Plug-in hibrit otomobillerde yer alan büyük batarya grubu ve elektrik motoru, Suzuki Swift Hibrit’te yerini; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre mars¸ alternatörü (ISG) ile fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon bataryaya bırakıyor. Enerji geri kazanım verimliliğini artırmak için kapasitesi 3Ah’den 10Ah’ye yükseltilen yeni lityum-iyon batarya ve kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artıyor. Frenleme sırasında olus¸an enerji 12 Volt’luk bataryada depolanıyor. ISG ünitesi, ürettiği 50 Nm tork değeriyle Dualjet motora destek oluyor, 2,3 kW güç üretiyor ve sistemin bileşenleri, aracın toplam ağırlığına sadece 6,2 kg ekliyor.





Swift Hibrit’in kaputunun altında ise daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 83 PS güç üreten motor, kombine edildiği CVT şanzıman sayesinde henüz 2.800 d/d’da 107 Nm torku kullanıma sunuyor.





Ekonomik sürüş



K12D Dualjet motor; NEDC normuna göre sadece 94 gr/km CO2 emisyon değeri ve şehir içinde 100 kilometrede ortalama 4,1litre karma yakıt tüketimi değerine imza atıyor. Muadillerine kıyasla yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlıyor. Swift Hibrit; 12,2 saniyede 100 kilometre hızlanma değerine ulaşıyor.3845 mm uzunluğa sahip Swift Hibrit yeni nesil şasi platformu HEARTECT sayesinde sadece 935 kg boş ağırlığa sahip.