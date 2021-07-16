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Suzuki hibritlerde destek çıkıyor!

16 Temmuz 2021 Cuma - 14:37 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 15:03

Suzuki, Türkiye pazarına “Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi” ile birlikte sunduğu hibrit araç ailesine yönelik avantajlı Temmuz kampanyasını devreye aldı.


Ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında; Vitara ve SX4 S-Cross Hibrit modelleri, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Kredi kampanyası dışında da, Suzuki tarafından Vitara Hibrit alımlarında yaklaşık 10 bin TL ve SX4 S-Cross’ta ise yaklaşık 6 bin TL tutarında alım desteği sunuluyor.

 

 

 

Sınıfının en donanımlı ve en ekonomik hibrit aracı Swift Hibrit’te ise 30 bin TL’ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

 

Swift Hibrit modeli, nakit alımı tercih edecek otomobil severlere yaklaşık 10 bin TL tutarındaki alım desteğiyle birlikte 204 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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