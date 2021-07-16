Suzuki hibritlerde destek çıkıyor!

Ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında; Vitara ve SX4 S-Cross Hibrit modelleri, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Kredi kampanyası dışında da, Suzuki tarafından Vitara Hibrit alımlarında yaklaşık 10 bin TL ve SX4 S-Cross’ta ise yaklaşık 6 bin TL tutarında alım desteği sunuluyor.

Sınıfının en donanımlı ve en ekonomik hibrit aracı Swift Hibrit’te ise 30 bin TL’ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Swift Hibrit modeli, nakit alımı tercih edecek otomobil severlere yaklaşık 10 bin TL tutarındaki alım desteğiyle birlikte 204 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.