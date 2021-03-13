Suzan Kardeş kimdir, aslen nereli? Suzan Kardeş’in yaşı kaç, hangi şarkıları var?

İbo Show bu hafta Suzan Kardeş’i konuk edecek. İş Bankasının Atatürk'lü reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getiren Suzan Kardeş’in hayatı merak ediliyor. Suzan Kardeş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Suzan Kardeş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Suzan Kardeş, 1960 yılında Kosova'da başkent Priştine'ye yakın bir kasabada doğmuştur. 5 kardeşler. 8 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etmiştir. İş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak başladı. Daha sonra Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapmaya başladı. Mesleğinde ilerledikçe birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak görev aldı. Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi ve BKM Oyuncuları topluluğunu kurmasıyla birlikte orada saç ve makyaj yapma görevi ile çalışmaya başladı.
İş Bankasının Atatürk'lü reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi. 1985 yılından itibaren Sezen Aksu ve Türkân Şoray gibi birçok ünlünün sahne ve sinema makyajlarını yaptı. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açtı ve 12 yıl işletmesini yaptı. Bu kendi mekanında mikrofonsuz olarak Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkıları söyledi. Sonra da Sezen Aksu'nun desteği ile Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer aldı. Seksenler dizisinde pastaneci Sami'nin annesi rolünde oynadı.
Suzan Kardeş albümleri
2007 – Bekriya
2008 – Bekriya II – Balkania
2009 – Makyaj Odası Şarkıları
2010 – Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno
2011 – Bekriya III – Bal ve Kan
2012 – Bekriya VI – Bekri
2013 – Yarım Hava Çalsana
Suzan Kardeş'in makyözlük yaptığı projeler
Benim Annem Bir Melek
Osmanlı Cumhuriyeti
Atatürklü İş Bankası reklamı
Hokkabaz
Bir Demet Tiyatro
Beynelmilel
Gen
Organize İşler
Hürrem Sultan
Bekarlar
Aşk ve Gurur
Güneş Yanıkları
Bir Demet Tiyatro
Dönersen Islık Çal
Seni Seviyorum Rosa
Suzan Kardeş'in oyuncu olarak filmleri
2005 – Organize İşler
2008 – Komedi Dükkanı
2008 – Bir Demet Tiyatro
2011 – Mavi Kelebekler
2012 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu)
2012 – 2014 – Seksenler
2014 – Arkadaşım Hoşgeldin