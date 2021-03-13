Suzan Kardeş kimdir, aslen nereli? Suzan Kardeş’in yaşı kaç, hangi şarkıları var?

Cumartesi günlerinin en çok izlenen programlarından biri olan İbo Show'da bu hafta da izleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak. Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş bu hafta İbo Show’a konu olacak isimler arasında yer alıyor. Peki, Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş nereli, kaç yaşında? İşte Suzan Kardeş’in hayatı ile ilgili merak edilenler…

İbo Show bu hafta Suzan Kardeş’i konuk edecek. İş Bankasının Atatürk'lü reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getiren Suzan Kardeş’in hayatı merak ediliyor. Suzan Kardeş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Suzan Kardeş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Suzan Kardeş, 1960 yılında Kosova'da başkent Priştine'ye yakın bir kasabada doğmuştur. 5 kardeşler. 8 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etmiştir. İş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak başladı. Daha sonra Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapmaya başladı. Mesleğinde ilerledikçe birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak görev aldı. Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi ve BKM Oyuncuları topluluğunu kurmasıyla birlikte orada saç ve makyaj yapma görevi ile çalışmaya başladı.

İş Bankasının Atatürk'lü reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi. 1985 yılından itibaren Sezen Aksu ve Türkân Şoray gibi birçok ünlünün sahne ve sinema makyajlarını yaptı. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açtı ve 12 yıl işletmesini yaptı. Bu kendi mekanında mikrofonsuz olarak Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkıları söyledi. Sonra da Sezen Aksu'nun desteği ile Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer aldı. Seksenler dizisinde pastaneci Sami'nin annesi rolünde oynadı.

Suzan Kardeş albümleri

2007 – Bekriya

2008 – Bekriya II – Balkania

2009 – Makyaj Odası Şarkıları

2010 – Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno

2011 – Bekriya III – Bal ve Kan

2012 – Bekriya VI – Bekri

2013 – Yarım Hava Çalsana

Suzan Kardeş'in makyözlük yaptığı projeler

Benim Annem Bir Melek

Osmanlı Cumhuriyeti

Atatürklü İş Bankası reklamı

Hokkabaz

Bir Demet Tiyatro

Beynelmilel

Gen

Organize İşler

Hürrem Sultan

Bekarlar

Aşk ve Gurur

Güneş Yanıkları

Bir Demet Tiyatro

Dönersen Islık Çal

Seni Seviyorum Rosa

Suzan Kardeş'in oyuncu olarak filmleri

2005 – Organize İşler

2008 – Komedi Dükkanı

2008 – Bir Demet Tiyatro

2011 – Mavi Kelebekler

2012 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu)

2012 – 2014 – Seksenler

2014 – Arkadaşım Hoşgeldin