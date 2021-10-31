Suya düşen ineği, ateş yakıp ısıttılar!

Yakutiye ilçesinin Çiftlik Mahallesi'nde sürüyle birlikte ovada otlayan Selami Uluş'a ait inek, içi su ve sazlıkla dolu kanala girdi. Kanaldan çıkamayan ve burada yaklaşık 2 saat mahsur kalan ineğin kurtarılması için çoban, sahibine bilgi verdi.

Traktör ve birkaç arkadaşının yardımıyla ineği, uzun uğraşın ardından düştüğü yerden çıkaran Selami Uluş, ayakları uyuşan ve soğuk hava nedeniyle titreyen ineğin ısınması için topladığı çalılarla ateş yaktı.