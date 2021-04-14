Kadın iç giyim pazarında hizmet veren Suwen şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Peki, Suwen halka arz ne zaman? Suwen halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Suwen halka arz hisse fiyatı belli oldu mu? İşte Suwen halka arz detayları...

Kadın iç giyim markası Suwen şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

SUWEN HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.suwencompany.com Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın www.tskb.com.tr ve Gedik Yatırım ’ın www.gedik.com adresli internet sitelerinde yayımlandı.

Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim sektöründe 2020 yıl sonu itibariyla Türkiye’nin 81 ilinin 35’inde olmak üzere toplam 111 mağazası ve 573 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre Tu¨rkiye’nin iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde ikinci ve mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen kadın iç¸ giyim perakende şirketi olan Suwen toplamda 1.200’den fazla ürün sunuyor.

SUWEN HAKKINDA

2005 yılında İstanbul ’da kurulan Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim (KİEP) sektöründe faaliyet göstermektedir. Modern Özel Zincir Mağazalar arasında Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahip olan Suwen’in mağazaları yılda ortalama 4 milyon ziyaretçi ağırlamaktadır. Suwen, Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre mağaza sayısı artışında en hızlı büyüyen marka konumunda bulunmaktadır.

Suwen, kendi markası ve tasarımı ile ulaşılabilir fiyatlar, kaliteden ödün vermediği fonksiyonel ve zarif ürünlerle müşterilerine hizmet vermektedir. İç giyimden ev giyimine, çoraptan korseye, mayo ve bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle bir kadının her anında yanındadır.