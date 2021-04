Süveyş Kanalı'nda gemisi sıkışan şirketten milyar dolarlık tazminat talebi

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve milyarlarca ekonomik zarara neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin şirketi Evergreen'e kötü haber geldi. Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır 'daki ulusal televizyonda gemi krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rabi kanal idaresi olarak karaya oturan gemiyi 6 günün ardından herhangi bir can kaybı veya gemi ekipmanında zarar oluşmadan kurtarıldığına dikkat çekerek," Kurumumuz bir günde milyonlarca dolar kaybetti. Zarara uğradık" dedi.