Süveyş Kanalı açıldı mı? Karaya oturan Ever Given gemisi kurtarıldı mı?

Süveyş Kanalı ne zaman açılacak? sorusunun cevabı merak ediliyordu. Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ve kanal trafiğini felç eden "Ever Given" adlı gemi kurtarıldı.

Süveyş Kanalı açıldı mı? sorusu yanıt buldu. Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ve altı gündür kanal trafiğini kilitleyen "Ever Given" adlı konteyner gemisi uzun süren uğraşlar sonunda kurtartıldı. Deniz nakliyat şirketi Inchcape Shipping Services, geminin sıkıştığı yerden kurtarıldığını ve güvenli bir yere alındığını duyurdu.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği, karaya oturan Panama bandıralı "Ever Given" adlı dev konteyner gemisi yüzünden durma noktasına gelmişti. Türkiye ve ABD dahil pek çok ülke gemiyi kurtarma çalışmalarına destek teklifinde bulunmuştu. Uzmanlar geminin boyutu ve kurtarma çalışmalarının rüzgarın yönü ve gelgitler gibi pek çok faktöre bağlı olmasının kurtarma sürecini oldukça karmaşık bir teknik süreç haline getirdiğini ifade etmişti.

Dünya ticaretinin uğradığı zararın boyutları

400 metre uzunluktaki ve 220 bin ton ağırlığındaki gemi, geçen hafta kum fırtınası nedeniyle kontrolden çıkmış ve Süveyş Kanalı’ndaki liman yakınlarında karaya oturmuştu. Çapraz biçimde karaya oturan "Ever Given", kanalın iki yakasındaki yaklaşık 400 geminin sıkışmasına ve deniz trafiğinin felç olmasına neden olmuştu. Kanalın felç olduğu her günün dünya ticaretinde 6 ila 10 milyar dolar zarara yol açtığı belirtilmişti. Kanalın işletmesinden sorumlu Süveyş Kanalı Otoritesi’ne (SCA) göre Mısır ise, kanalın kapalı olduğu her gün 12 ila 14 milyon dolar kaybetti.