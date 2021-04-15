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Suudi Prens Selman'a şok! İngiliz skandalı, ifşa oldu...

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 22:18 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 22:18

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Premier Lig'in Suudi Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ın satışına izin vermemesi üzerine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan konuya müdahale etmesini istediği öne sürüldü.


Daily Mail gazetesinin haberine göre, Muhammed bin Selman, geçen sene  27 Haziran'da Johnson'a gönderdiği kısa mesajda, "Premier Lig'in yanlış kararını  gözden geçirmesini ve düzeltmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
 
Veliaht Prens, İngiliz hükümetinin müdahale etmemesi halinde  İngiltere-Suudi Arabistan ilişkilerinin zarar göreceği uyarısında da bulundu.
 
Johnson, Körfez Ülkeleri Özel Elçisi Edward Lister'dan konuyla  ilgilenmesini istese de yetkisi olmadığı için doğrudan müdahale edemedi.
 
Başbakan, ağustosta Newcastle United'a gönderdiği bir e-postada,  "Birçok Newcastle taraftarının bu devralma teklifinin tamamlanmasını umduğunu  biliyor ve yaşadıkları hayal kırıklığını anlıyorum. Bağımsız Futbol Ombudsmanı  tarafından Newcastle taraftarlarına gönderilen son e-postayı gördüm ve (Bağımsız  Futbol Ombudsmanı'nın) Premier Lig'in bu konu hakkında bir açıklama yapması  gerektiği yönündeki değerlendirmesine katılıyorum." diye yazdı.
 
Gazeteye konuşan Lister, "Satın almaları ya da almamaları için  herhangi bir lobi yapmıyorduk. (Premier Lig'in) Açık davranarak 'evet' ya da  'hayır' demesini ve (Sudi Arabistanlıları) belirsizlikte bırakmamalarını  istedik." ifadesini kullandı.
 
Tepki çeken teklif
 
Suudi Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyum ve kulübün  sahibi Mike Ashley, 300 milyon sterlinlik bir anlaşma üzerinde mutabakata  varmıştı.
 
Ancak bu girişim, Muhammed bin Selman'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı  cinayeti ve Yemen'de savaş suçu işlemekle suçlayan insan hakları grupları ve  Katar merkezli spor yayıncısı beIN Sports'un tepkisini çekmişti.
 
Premier Lig Başkanı Richard Masters, haziran ayında yaptığı açıklamada  satışın engellemesi çağrılarını tam olarak değerlendireceklerini söylerken,  konsorsiyum 30 Temmuz'da Newcastle United'ı satın alma girişimini sonlandırdığı  duyurmuştu.
 

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