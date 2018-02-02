Suudi Kadınlar hakkında yeni karar!

Suudi Arabistan'da yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ilk kez pasaport kontrollerinde kadınların istihdam edilmesine karar verildi. 140 kişinin alınacağı işe, 107 bin başvuru geldi.

Suudi Arabistan 'ın ekonomisini petrole olan bağımlılıktan kurtarmak için hazırladığı dev 2030 vizyonu içerisinde kadınların istihdamı ve sosyal hayata katılımı önemli bir yer tutuyor. Kadınların stadyuma girişlerine ve araç kullanmalarına izin verilirken, ülkede 1980 yılında yasaklanan sinemalar da yeniden açıldı. Ayrıca ilk kez bu yıldan başlamak üzere ülkeyi gezmek isteyenlere turist vizesi verilecek. Daha önce sadece iş veya ibadet amaçlı gezilere izin veriliyordu.

140 KADIN İŞE ALINACAK

Suudi Arabistan, bu açılım politikası doğrultusunda ilk kez havalimanlarında kadın personel istihdam etme kararı da verdi. Suudi Arabistan Pasaport Kontrol Ajansı, havaalanlarında ve sınır kontrollerinde görevlendirmek üzere 140 kadın çalışan alacağını duyurdu.

Ancak bu pozisyona beklentilerin çok üzerinde bir başvuru geldi ve ülke genelinde çalışma alanı çok kısıtlı olan kadınlar adeta hücum etti. Sadece 140 kadının işe alınacağı pozisyona bir hafta içerisinde tam 107 bin kadın başvurdu. Ajansın verdiği ilanın görüntülenmesi de 600 bini aştı.

Havalimanında çalışacak olan kadınların mutlaka Suudi Arabistan'da doğmuş ve orada yaşamış olması gerekiyor. 25-35 yaş arası lise diplomasına sahip kadınlar ilgili pozisyona başvurabiliyor.

500 MİLYAR DOLARLIK ŞEHİR

Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde ülkesini petrole olan bağımlılıktan kurtarmak için ekonomik olarak büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 500 milyar dolar harcanarak bir ülke kadar büyük ve tamamen yenilenebilir enerji kaynakları kullanacak dev bir teknoloji şehri inşa edilecek.

NEOM adı verilen yenilik merkezi, ülkenin kuzey batısındaki 26 bin 500 km2 bir alana kurulacak ve Akabe Körfezi ile Kızıl Deniz'e sahilleri olacak. NEOM projesinin Mısır ve Ürdün'e de uzanması ve böylece üç ülkeyi kapsayan ilk özel alan olması planlanıyor.

Bir teknoloji ve iş merkezi olarak hayal edilen NEOM, 9 sektörde inovasyon yapmaya odaklanacak: Enerji ve su, mobilite, biyoteknoloji, üretim, medya, eğlence, teknolojik ve dijital bilimler ve yaşam.