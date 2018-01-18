18 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.593 1.90 EURO 4,6590 -0.01
USD 3,8160 0.05 ALTIN 162,650 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suudi Arabistanlı alim öldürüldü

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 2:11 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 2:16

Suudi Arabistanlı alim Tuveyciri'nin Gine'de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi


Suudi Arabistanlı alim Abdulaziz bin Salih  et-Tuveyciri'nin, Afrika'nın batısındaki Gine'ye gerçekleştirdiği ziyaret  sırasında kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi. 
 
Tuveyciri'nin yeğeni Abdullah et-Tuveyciri, Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, Suudi Arabistanlı alimin, "Et-Tevhid" kitabını şerh etmek üzere  düzenlediği ilmi çalışmalar kapsamında gittiği Gine'de silahlı kişilerce açılan  ateş sonucu öldüğünü ifade etti.
 
Al Arabiya Televizyonu da sağlık ve emniyet kaynaklarına dayandırdığı  haberinde, cami inşaatı ve dini çalışmalar için Gine'de bulunan Tuveyciri'nin,  Kankan ve Kerouane şehirleri arasındaki Kantipalandugu köyünde aracına giderken  göğsüne aldığı iki kurşunla öldüğü bilgisini paylaştı.
 
Suudi Arabistanlı alimler de Twitter hesaplarında açtıkları Arapça  "#Tuveyciri'nin şehit edilmesi" başlıklı etikette Tuveyciri'nin İslam'a hizmet  adına yürüttüğü çalışmaları övdü.
 
Tuveyciri'nin ölümüye ilgili Suudi Arabistan ve Gine'den resmi  açıklama yapılmadı.
 

ETİKETLER

suudi Arabistan alim öldürüldü silahlı saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.