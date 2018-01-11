Suudi Arabistan Yemen'den atılan balistik füzeyi imha etti

Haberde detaylı bilgi verilmezken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Husilerden "balistik füze hedefini vurdu" iddiası

Öte yandan Husiler de Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran kentine balistik füze attıklarını duyurdu.

Husilere ait "El-Mesire" televizyonunda yayınlanan haberde, "atılan balistik füzenin Necran'daki Özel Kuvvetler Karargahı ile Apaçi helikopterlerinin bulunduğu mevzileri vurduğu" öne sürüldü.

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Güçleri Komutanlığı, 5 Ocak'ta Yemen'den Necran'a atılan bir balistik füzenin imha edildiğini bildirmişti.