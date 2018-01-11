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Suudi Arabistan Yemen'den atılan balistik füzeyi imha etti

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 19:03 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 19:03

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Necran kentine atılan balistik füzenin imha edildiği bildirildi.


Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre Husilerin,  sınırdaki Necran kentine attığı balistik füze, Suudi Arabistan Hava Savunma  Kuvvetleri tarafından imha edildi.
 
Haberde detaylı bilgi verilmezken Suudi Arabistan öncülüğündeki  koalisyon güçlerinden de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
 
Husilerden "balistik füze hedefini vurdu" iddiası
 
Öte yandan Husiler de Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran  kentine balistik füze attıklarını duyurdu.
 
Husilere ait "El-Mesire" televizyonunda yayınlanan haberde, "atılan  balistik füzenin Necran'daki Özel Kuvvetler Karargahı ile Apaçi helikopterlerinin  bulunduğu mevzileri vurduğu" öne sürüldü.
 
Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Güçleri Komutanlığı, 5  Ocak'ta Yemen'den Necran'a atılan bir balistik füzenin imha edildiğini  bildirmişti.

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