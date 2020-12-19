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Suudi Arabistan ve Rusya harekete geçti! İmza atıldı

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 22:55 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 22:55

Suudi Arabistan ve Rusya, aralarındaki ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.


Rusya-Suudi Arabistan Hükümetler arası İşbirliği Komitesi, Suudi  Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin  Selman bin Abdulaziz ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın  başkanlığında toplandı.
 
Toplantının ardından Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'dan yapılan  açıklamada yetkililerin, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve yatırım  iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı ifade edildi.
 
Yetkililerin ayrıca Hükümetler arası İşbirliği Komitesi 7. dönem  toplantısının 2021'de Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

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