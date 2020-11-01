Koronavirüs tedbirleri nedeniyle verilen ara ile birlikte pek çok kişi umre ibadeti için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyordu. Beklenen açıklama geldi. Suudi Arabistanda koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından normalleşme adımlarından üçüncüsü devreye aldı. Peki, Suudi Arabistan umre yasağı ne zaman bitiyor? Umre açıldı mı? İşte umre ibadeti ile ilgili Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklama...

Suudi Arabistan korona virüs tedbirlerinde üçüncü aşamayı uygulamaya koydu. Salgın nedeniyle ara verilen ziyaretler ile ilgili Suudi Arabistan 'tan açıklama geldi. Peki, Suudi Arabistan umre yasağı ne zaman bitiyor? Umre açıldı mı? Umre ne zaman başlıyor? İşte umre ile ilgili yapılan açıklamalar...

SUUDİ ARABİSTAN UMRE YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Alekhbariya televizyon kanalının haberine göre, koronavirüs tedbirleri nedeniyle verilen aranın ardından umre ibadeti için yurt içi ve yurt dışından cumartesi gece yarısından itibaren ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin verilecek.

Alınan karar gereği, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ardından normalleşme adımlarından üçüncüsüne göre, pazar günü yurtdışından ilk umre ziyaretçileri Haremi Şerif'e kabul edilecek.

Açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede alınması gereken önlemlerin yerine getirilmesi talebi vurgulandı.

UMRE NE ZAMAN AÇILIYOR?

İkinci aşaması 18 Ekim'de başlayan umre ve Haremi Şerif'te namazların edasına izin verilmesinin ardından bugünden (1 Kasım) itibaren kısmi olarak günlük 20 bin umre ziyaretçisinin Kabe 'ye girişine izin verilecek.

Öte yandan Suudi Arabistan Hac Bakanlığının 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilki 4 Ekim'de olmak üzere, umre ziyaretlerine tedrici olarak 4 aşamada izin verileceği bildirilmişti.

Dördüncü aşama olarak isimlendirilen; salgında tamamen güvende olduğuna dair karar verildiği son aşamada ise 100 bin kişinin ziyaretine izin verilecek.

Suudi Arabistan makamları, mart ayında Covid-19 nedeniyle umre ziyaretini askıya almış, hac ibadeti için de ülke içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin vermişti.