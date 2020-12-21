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Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları bir hafta askıya aldı

AA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 1:49 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 1:49

Suudi Arabistan, bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurdu.


Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, İçişleri  Bakanlığından yetkili bir kaynak, Sağlık Bakanlığının virüsün daha hızlı yayılan  türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi  bilgiler netleşene dek yeni önlemler aldığını belirtti.
 
Haberde, alınan önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:
 
"Ülkeye daha önce giriş yapan yabancı uçakların geri dönüşüne izin  verilecektir. Bunun dışında tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak bir hafta  süreyle askıya alınmıştır. Bir haftalık geçici süre, bir hafta daha uzatılabilir. 
 
Bir hafta süreyle ülkeye kara ve deniz limanlarından girişler de  askıya alınmıştır.
 
Kovid-19 virüsünün bir türünün ortaya çıktığı Avrupa ülkelerinden, 8  Aralık'tan bu yana ülkeye giriş yapanlar, geldiği günden itibaren virüs testi  yaptırarak evlerinde 15 gün karantinaya alınacak ve 5 günde bir testleri  tekrarlanacak.
 
Söz konusu hızlı yayılan Kovid-19 virüsünün çıktığı ülkelerden son üç  ay içinde gelmiş ya da o ülkelerden geçiş yapmış olanların Kovid-19 testi  yaptırmaları gerekmektedir."
 
Habere göre, hızlı yayılan Kovid-19 türünün ortaya çıkmadığı  ülkelerden yardım ve mal taşımacılığı da istisnalar içinde yer aldı.
 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, dün  yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19 türünün, yüzde 70 daha fazla  bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.
 

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