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Suudi Arabistan'tan ABD'nin yeni Başkanı Biden'e mesaj

09 Kasım 2020 Pazartesi - 0:02 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 0:02

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.


ABD'de yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi Demokrat aday Joe Biden’a dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
 
Suudi Arabistan resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kazandıkları zaferden dolayı tebrik mektubu gönderdiği belirtildi.
 
Açıklamada, Kral Selman'ın Biden'e en içten tebriklerini sunduğu ve iki ülke arasındaki seçkin ilişkilere övgüde bulunduğu ifade edildi.

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Suudi Arabistan Selman bin Abdulaziz Joe Biden
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