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Suudi Arabistan resmen duyurdu! Flaş umre kararı...

AA |  25 Temmuz 2021 Pazar - 1:24 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 1:24

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından bugün itibarıyla umre sezonunun başladığını açıkladı.


Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre,  Mescid-i Haram İşleri Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaymid,   Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tedbirlerine riayet edilerek umreciler ve ibadet amacıyla gelenleri karşılamaya  hazır olduğunu, 25 Temmuz Pazar itibarıyla umre ziyaretleri için "Eatmarna"  (İtemerna) uygulaması üzerinden başvuruların yapılabileceğini kaydetti.
 
Suudi Arabistan'da hac sezonu cuma günü itibarıyla sona ermişti.
 
Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac  ibadeti, sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından  hacı adayı kabul edilmemişti.
 
Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac
 
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da hac ibadeti için  yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik  rahatsızlığı bulunmayan, 18 ile 65 yaş arasında ve aşı olmuşlardan 60 bin kişinin  hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.
 
Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke  içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.
 
Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19  yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede  yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.
 
Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla  gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre  kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.

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