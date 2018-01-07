07 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
11°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.638 0.99 EURO 4,4990 -0.62
USD 3,7350 -0.33 ALTIN 158,320 -0.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suudi Arabistan o iddiaları doğruladı

AA |  07 Ocak 2018 Pazar - 0:30 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 0:30

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayında gösteri yapan 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı.


Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi  Arabistan Başsavcısı Suud el-Muceb, bir akrabalarının idam cezasının affedilmesi  ve emirlerin elektrik ve su borçlarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden  Kraliyet Kararnamesinin yürürlükten kaldırılması için perşembe günü gösteri yapan  11 prensin gözaltına alındığını belirtti.
 
Uyarılara rağmen Kraliyet Sarayından ayrılmayan emirler hakkında  gözaltı kararı çıkarıldığını ve yargılanmak üzere Hair Cezaevine  nakledildiklerini ifade eden Muceb, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu,  emirlere uymayanların kim olursa olsun adalete hesap vereceğini kaydetti.
 
 Muceb, gözaltına alınan prenslerin kimliklerine dair bilgi vermedi.
 

ETİKETLER

Suudi Arabistan prens gözalı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.