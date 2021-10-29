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Suudi Arabistan, Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 21:36 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 21:36

Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, Riyad'ı eleştiren ifadeleri üzerine Beyrut'taki Büyükelçisi Velid bin Abdullah el-Buhari'yi geri çağırıp, Lübnan'dan tüm ithalatı da durduğunu açıkladı.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Dışişleri  Bakanlığı tarafından Lübnan Enformasyon Bakanı'nın hakaret içerikli ifadeleri  üzerinden bir beyanname yayınlandığı ifade edildi.
 
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın istişare için Lübnan'daki Büyükelçisi  Buhari'yi Riyad'a çağırdığı, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın  da 48 saat içinde ülkesine dönmesi yönünde bilgilendirildiği kaydedildi.
 
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 2'nci bir duyuruya kadar Lübnan'dan tüm  ithalatı da askıya aldığı aktarıldı.
 
Lübnan Hizbullahı'nın Riyad ve Beyrut ilişkilerine nasıl zarar  verdiğine de değinilen açıklamada, terörist olarak tanımlanan Hizbullah'ın,  Lübnan devleti adına karar verip ülkeyi kendi projelerini hayata geçirmek için  bir üs olarak kullandığı belirtildi.
 
Hizbullah'ın, Lübnan'daki tüm limanları kontrol altında tuttuğu  savunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın tüm uyarılarına rağmen Riyad'a ihraç  edilen ürünlerin arasında uyuşturucu sevkiyatının durmadığı vurgulandı.
 
Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması
 
Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon  programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı  ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.
 
"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını  savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını  koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş  uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor."  yanıtını vermişti.
 
Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib  Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.
 
Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir  televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir  şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.
 
Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu  ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan  ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

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