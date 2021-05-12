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Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Filistin halkına destek

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 23:57 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 23:57

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa çevresindeki şiddet eylemlerine tepki göstererek, Filistin halkına destek mesajı verdi.


Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral  Selman, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 
Ramazan bayramı dolayısıyla karşılıklı tebriklerini ileten ikili,  İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere saldırıları başta olmak üzere güncel  gelişmeleri ele aldı.
 
Görüşmede, "Suudi Arabistan, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarını ve  Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini şiddetle kınıyor."  ifadesini kullanan Kral Selman, ülkesinin meşru haklarını alana kadar Filistin  halkının yanında olduğunu vurguladı.
 
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
 
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal  altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden  çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
 
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine  Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
 
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların  Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
 
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda,  16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi  de yaralandı.
 

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Suudi Arabistan Selman bin Abdulaziz İsrail
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