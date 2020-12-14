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Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki petrol tankerinde patlama!

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 9:21 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 9:21

Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle patlama meydana geldi.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz  kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı  petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama oldu.
 
Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada,  gemideki 22 mürettebatın patlamadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.
 
Açıklamada, patlama nedeniyle petrol sızıntısının yaşanabileceği  uyarısında bulunuldu.
 
Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husilerden konuya ilişkin henüz bir  açıklama yapılmadı.

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Suudi Arabistan Cidde petrol tankeri
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