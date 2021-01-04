Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırlar açılıyor! Kuveyt duyurdu!

Kuveyt Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandı ve kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı.
KÖRFEZ KRİZİ
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar gütmekle" suçlamıştı.Bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve bunun reddedilmesinin ardından hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.
KATAR 1. KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ZİRVESİ'NE KATILACAK
Katar Emirlik Divanı, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın yapılacak 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılacak" açıklamasını yaptı.
KÖRFEZ KRİZİ