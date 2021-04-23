23 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 10,1010 1.17
USD 8,3590 0.65 ALTIN 478,240 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suudi Arabistan'ı İHA'larla vurdular!

AA |  23 Nisan 2021 Cuma - 18:34 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 18:34

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.


 Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada,  "saldırının, artan düşmanlığa ve Yemen'e karşı devam eden ablukaya bir yanıt  olduğunu" belirtti.
 
Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nde  hassas askeri bir mevkiyi hedef aldıklarını kaydeden Seri, hedefin tam isabetle  vurulduğunu ve saldırının Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştirildiğini ifade etti.
 
  
Suudi Arabistan'dan ve koalisyon güçlerinden ise konuyla ilgili  açıklama yapılmadı.
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sabah saatlerinde,  Husilere ait bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale  getirildiğini açıklamıştı.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran  destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin  kontrolünü elinde bulunduruyor.
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu  yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.
 
Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

ETİKETLER

Yemen İran Husi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.