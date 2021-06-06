Suudi Arabistan harekete geçti! O ülkeyle imzalar atıldı

Suudi Arabistan ve Kuveyt, eğitim, yatırım ve spor gibi alanlarda 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Toplantıya Kuveyt tarafından Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın başkanlık ettiği bir heyet ile Suudi Arabistan tarafından da Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katıldığı ifade edildi.

Toplantıda, gençlik, spor , doğrudan yatırımların desteklenmesi, eğitim , yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma alanlarında 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah , burada yaptığı konuşmada söz konusu toplantının, iki ülke yöneticilerinin, mevcut tarihi ilişkileri ülkelerin çıkarlarının pekiştirileceği daha farklı alanlara taşıma isteği doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sabah, Suudi Arabistan'ın, 2020'nin ilk çeyreğinde 670 milyon dolarla Kuveyt'in ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sıraya yerleştiğini, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin ise geçen yıl 2 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi.