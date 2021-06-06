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Suudi Arabistan harekete geçti! O ülkeyle imzalar atıldı

AA |  06 Haziran 2021 Pazar - 20:06 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 20:06

Suudi Arabistan ve Kuveyt, eğitim, yatırım ve spor gibi alanlarda 6 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.


Kuveyt resmi ajansı KUNA'ya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da  Suudi Arabistan-Kuveyt Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.
 
Toplantıya Kuveyt tarafından Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed  es-Sabah'ın başkanlık ettiği bir heyet ile Suudi Arabistan tarafından da  Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katıldığı ifade edildi.
 
Toplantıda, gençlik, spor, doğrudan yatırımların desteklenmesi,  eğitim, yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma alanlarında 6 anlaşma ve mutabakat  zaptı imzalandığı belirtildi.
 
Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, burada yaptığı konuşmada söz konusu  toplantının, iki ülke yöneticilerinin, mevcut tarihi ilişkileri ülkelerin  çıkarlarının pekiştirileceği daha farklı alanlara taşıma isteği doğrultusunda  gerçekleştirildiğini kaydetti.
 
Sabah, Suudi Arabistan'ın, 2020'nin ilk çeyreğinde 670 milyon dolarla  Kuveyt'in ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sıraya yerleştiğini, iki ülke  arasındaki karşılıklı ticaret hacminin ise geçen yıl 2 milyar dolara yaklaştığını  dile getirdi.
 
Kuveyt ve Suudi Arabistan Temmuz 2018'de, iş birliği olanaklarını  artırmak ve ekonomik sistemi güçlendirmek amacıyla Koordinasyon Konseyi  kurmuştu.
 

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