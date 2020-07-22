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Suudi Arabistan hac sırasında uygulanacak önlemlerini açıkladı

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 0:38 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 0:38

Suudi Arabistan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için alınan sağlık önlemlerini duyurdu.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, hac sırasında  ibadet mekanlarında günde 10 defa sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri  gerçekleştirileceği, bunun için 3 vardiya halinde günde 3 bin 500 işçinin  çalışacağı belirtildi.
 
 Önlemler kapsamında, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i  Haram'ın tamamının, tavaf ve say alanlarının sterilize edilmesinin yanı sıra  tavaf ve say sırasında sosyal mesafenin korunacağı, hacı adaylarının bu alanlara  sınırlı sayıda gruplar halinde alınacağı ve termal kameraların sayısının da  artırılacağı kaydedildi.
 
Kabenin örtüsünün de bu yıl Kovid-19 önlemlerine uygun şekilde  değiştirileceğine işaret edilen açıklamada, konuya ilişkin detay verilmedi.
 
Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle hac ibadeti sırasında ilk defa  bu tür önlemler alınıyor.
 
Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlıyor
 
Öte yandan Suudi Arabistan, Kurban Bayramı'nın ilk gününün 31 Temmuz  Cuma olduğunu duyurdu.
 
Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, 22  Temmuz Çarşamba'nın zilhicce ayının (hac ayı) ilk günü olduğu bildirildi.
 
Buna göre hicri takvime göre zilhicce ayının dokuzuncu günü olan 30  Temmuz'un arife, onuncu günü olan 31 Temmuz'un da Kurban Bayramı'nın birinci günü  olduğu açıklandı.
 
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, geçen ay Kovid-19 salgını  nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını,  yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
 
 Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında  olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.
 

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