Suudi Arabistan duyurdu: Öldürüldü!

Suudi Arabistan, bir yıl önce kaçırılan Şii hakimin kaçıranlar tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan , ülkenin doğusunda Katif'te yaşayan, Aralık 2016'da evinin dışından alınarak zorla götürülen El Cirani'nin cesedine, bir kasabadaki çiftlikte ulaşıldığını duyurdu.

Basra Körfezi kıyısındaki kentte gerçekleşen olayın üstünden bir yıl geçtikten sonra Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, El Cirani'yi arayan güvenlik güçlerinin hakimi kaçıranlarla çatışmaya girdiğini bildiriyor. 19 Aralık'taki çatışmada hakimi kaçıranlardan biri öldürüldü, diğeri canlı yakalandı.

Bir askerin de öldüğü çatışmanın ardından bölgeyi arayan güvenlik güçleri, El Cirani'nin cesedini Avamiya kasabasındaki bir çiftlikte buldu.