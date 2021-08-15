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Suudi Arabistan duyurdu: İlk kez ortaya çıktı

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 18:52 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 18:52

Suudi Arabistan, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının görüldüğünü duyurdu.


Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü  Muhammed el-Abdulali, ülkede Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri bir basın  toplantısında aktardı.
 
"Virüsün Delta varyantı Suudi Arabistan'da ilk kez ortaya çıktı" diyen  Abdulali, ülkedeki tüm varyantların genetik yapıları üzerinden yakından takip  edildiğini vurguladı.
 
Dünyada en çok Delta varyantının yaygın olduğuna dikkati çeken  Abdulali, şunları söyledi:
 
"Çok hızlı yayılması endişe verici, Delta varyantı için bir doz aşı  yeterli değil, iki doz almak gerekiyor. Bir kişi 6 ya da 7 kişiye  bulaştırabiliyor. Sağlık Bakanlığı, herkesi Delta varyantının  komplikasyonlarından korunmaya ve ikinci doz aşılarını almaya çağırıyor."
 
Yeni varyantın görüldüğü vakalara ilişkin bilgi verilmedi.
 
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, Kovid-19  nedeniyle toplam 8 bin 412 kişinin hayatını kaybettiğini, ülkede toplam vakaların  538 bin 525'e yükseldiğini duyurmuştu.
 

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Suudi Arabistan koronavirüs Delta varyantı
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