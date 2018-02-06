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Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 18:38 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 18:39

Ülkesinin Türkiye'yle ilişkileri hakkında konuşan Suudi Bakan Al Şeyh, "Allah'a şükürler olsun aramızdaki iş birliği devam ediyor ve bizler de birlik içindeyiz. Bu güzel ilişkilerimizi bozma girişiminde bulunmak isteyenler ise bir sonuç elde etmeyeceklerdir" dedi.


Suudi Arabistan İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı Salih  Bin Abdulaziz Al Şeyh, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini bozma yönünde  girişimlerde bulunanların bir sonuca varamayacağını söyledi. 
 
Al Şeyh, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada,  Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği  3 günlük ziyaretin çok başarılı geçtiğini belirtti.
 
Söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki köklü iletişimin kanıtı  olduğuna işaret eden Al Şeyh, "Allah'a şükürler olsun aramızdaki iş birliği devam  ediyor ve bizler de birlik içindeyiz. Bu güzel ilişkilerimizi bozma girişiminde  bulunmak isteyenler  ise bir sonuç elde etmeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.
 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Suudi Arabistan'ın başkenti  Riyad'daki resmi temaslarını dün tamamlayarak yurda dönmüştü.

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Suudi Arabistan Türkiye açıklamaıs Suudi Bakan Al Şeyh
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